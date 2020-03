Südkorea fordert gegenseitigen Respekt nach Kritik von Schwester des nordkoreanischen Machthabers

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Notwendigkeit des gegenseitigen Respekts zwischen Süd- und Nordkorea betont.Damit reagierte sie auf eine kritische Stellungnahme von Kim Yo-jong, der Schwester des nordkoreanischen Machthabers, am Dienstag, die sich gegen das Präsidialamt in Seoul richtete.Der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Yeo Sang-gi, lehnte es am Mittwoch vor der Presse ab, die Stellungnahme gesondert zu kommentieren. Es hieß nur, es sei die Position der Regierung, dass sich Süd- und Nordkorea für die Entwicklung ihrer Beziehungen und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel gegenseitig respektieren und sich gemeinsam bemühen sollten.Ob Kim nun einen höheren Status genießt, dazu wolle sich das Ministerium nach einer Analyse äußern, fügte der Sprecher hinzu.Das Vereinigungsministerium hatte am Dienstag seine Arbeitspläne für das laufende Jahr bekannt gemacht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Maßnahmen für mehr Kontaktmöglichkeiten zwischen beiden Koreas, darunter die Umwandlung der demilitarisierten Zone (DMZ) in eine internationale Friedenszone und Individualtouren nach Nordkorea.