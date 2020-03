Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 5.328 gestiegen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Dienstag 516 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden.Die Gesamtzahl der Infektionsfälle sei damit auf 5.328 gestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch mit.Die Zahl der Todesfälle stieg um vier auf 32. Am Dienstag wurden sieben weitere Patienten geheilt aus der Quarantäne entlassen, die Zahl der geheilten Patienten stieg damit auf 41.4.006 Infektionsfälle wurden in Daegu gemeldet, 774 in der Provinz Nord-Gyeongsang. Ihr Anteil an sämtlichen Infektionsfällen liegt bei etwa 90 Prozent.In der Provinz wurden 101 Infektionsfälle nachgewiesen, während 99 Infektionen in Seoul bestätigt wurden. Die Zahl erreicht 93 in Busan, 82 in der Provinz Süd-Chungcheong, 65 in Süd-Gyeongsang und 23 in Ulsan. In Gangwon gibt es 21 Infektionsfälle, 15 in Daejeon, 13 in Gwangju und elf in Nord-Chungcheong. Incheon meldete bisher neun Fälle, Nord-Jeolla sieben und Süd-Jeolla fünf. In Jeju wurden drei Fälle gemeldet und einer in Sejong.3.332 Infizierte sind weiblich, das entspricht 62,5 Prozent aller Patienten. Es gibt 1.996 männliche Patienten.Unter den Altersgruppen machen die Menschen in ihren Zwanzigern mit 29,6 Prozent den größten Anteil aus. Dahinter folgen die Fünfziger mit 19,7 Prozent, die Vierziger mit 14,8 Prozent und die Sechziger mit 12,1 Prozent.Die Sterblichkeit beträgt 0,6 Prozent.Neben den Infizierten wurden bisher 131.379 Personen auf den Covid-19-Erreger getestet. Das Ergebnis war bei 102.965 Personen negativ, die anderen warten noch auf das Testergebnis.