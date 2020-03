BTS gleichzeitig mit drei Liedern in Billboard Hot 100 vertreten

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat gleichzeitig mit drei Liedern den Einzug in die Single-Charts Billboard Hot 100 geschafft.In der am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten neuesten Hitliste rangierte „ON“ der Gruppe auf Platz vier. „My Time“, ein Solostück vom Mitglied Jungkook, landete auf Platz 84, und „Filter“, ein Solostück von Jimin, auf Platz 87.Das gelang BTS als ersten südkoreanischen Künstlern. BTS hatten im April 2019 selbst den bisherigen Rekord aufgestellt, damals waren „Boy With Luv“ und „Make it Right“ gleichzeitig in den Billboard Hot 100 gelandet.Die K-Pop-Gruppe Monsta X fiel mit ihrem Album „All About Luv“ auf Platz 160 in den Album-Charts Billboard 200 in dieser Woche zurück, nachdem sie letzte Woche den Einstieg in die Rangliste geschafft und Platz fünf erreicht hatte.