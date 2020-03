Vier weitere Tote in Zusammenhang mit Covid-19 in Daegu, insgesamt 32

Photo : KBS News

Im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus sind in der Stadt Daegu vier weitere Todesfälle gemeldet worden.Insgesamt starben damit mit Stand von Dienstag in Südkorea 32 Menschen, die den Covid-19-Erreger in sich trugen.Die zuletzt Verstorbenen seien in ihren Siebzigern und Achtzigern gewesen.Eine 78-jährige Person sei nach Angaben der Gesundheitsbehörden gegen 17 Uhr am Dienstag verstorben, kurz nachdem sie in ein Krankenhaus gebracht worden war. Die Infektion sei bereits am Vortag festgestellt worden, doch sei zunächst kein Bett frei gewesen.Drei Patienten seien am selben Tag im Krankenhaus der Kyungpook-Nationaluniversität sowie dem Dongsan-Medizinzentrum der Keimyoung-Universität gestorbenAlle Verstorbenen hätten chronische Grunderkrankungen gehabt, beispielsweise Bluthochdruck, Lungenprobleme oder Diabetes.