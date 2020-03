Wirtschaft Börse in Seoul kann zulegen

Die Börse in Seoul hat am Mittwoch im Plus geschlossen.



Der Leitindex Kospi gewann 2,24 Prozent auf 2.059,33 Punkte. Es war bereits der dritte Handelstag in Folge mit einem Plus. Die Anleger waren wegen des Zusatzhaushalts und der Zinssenkung in den USA positiv gestimmt.



Der Index habe zugelegt, da Investoren aus dem Ausland wegen des Extrabudgets und anderer politischer Faktoren viele Aktien gekauft hätten, wurde Huh Jae-hwan von Eugene Investment Co. von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.