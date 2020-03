Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 5.621 gestiegen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Mittwoch 293 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Die Zahl der bestätigen Infektionsfälle belaufe sich mit Stand von 16 Uhr auf 5.621, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention mit.Die Zahl der Todesfälle stieg auf 33. Beim 33. Todesopfer handelt es sich nach Regierungsangaben um eine Frau in ihren Sechzigern, die im Krankenhaus der Kyungbook Nationaluniversität in Chilgok behandelt wurde. Sie habe unter keiner chronischen Krankheit gelitten.Die Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass sie an den Folgen der Lungenentzündung wegen des neuartigen Coronavirus gestorben sei.25 Corona-Infizierte befinden sich in einem kritischen Zustand und sind auf eine maschinelle oder künstliche Atmung angewiesen. 27 Patienten tragen eine Sauerstoffmaske oder haben Fieber von über 38,5 Grad.Bisher konnten 41 Infizierte geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.Nach weiteren Angaben hängen rund 65,6 Prozent der Infektionsfälle landesweit mit einem Massenausbruch zusammen. Das Analyseergebnis beruht auf den Zahlen bis Mitternacht von Dienstag auf Mittwoch.In Daegu hängen 2.583 Infektionen, damit 64,5 Prozent aller Ansteckungsfälle, mit der Shincheonji-Kirche Jesu zusammen. In Seoul sind zwölf Fälle mit einem Mehrzweckgebäude im Viertel Seongdong verbunden. In Busan hängen 33 Infektionsfälle mit der Oncheon Kirche zusammen.