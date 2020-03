US-Botschafter: Südkoreas Kampf gegen Covid-19 beeindruckend

Photo : YONHAP News

Der US-Botschafter in Seoul, Harry Harris, hat Südkoreas Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus als sehr beeindruckend bezeichnet.Die entsprechende Äußerung machte Harris bei einem Treffen mit Vizeaußenminister Cho Sei-young am Mittwoch.Man werde weiter voller Vertrauen in robuste und umfassende Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Eindämmung des Virus sein, sagte der Diplomat.Cho erläuterte Seouls Gegenmaßnahmen gegen Covid-19. Er bat die US-Regierung, weiterhin Vertrauen in Südkoreas Maßnahmen und Fähigkeiten zu haben. Er bat außerdem um eine kontinuierliche Zusammenarbeit, damit der Personenaustausch nicht ernsthaft beeinträchtigt werde.US-Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, dass man in Bezug auf zusätzliche Maßnahmen wegen der Verbreitung des Coronavirus die Lage in Südkorea, Italien und Japan aufmerksam beobachte. Seine Regierung werde die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit treffen.