Innerkoreanisches Nordkorea hebt Quarantäne wegen Covid-19 für ausländische Diplomaten auf

Nordkorea hat laut Informationen seine Quarantäne für ausländische Diplomaten wegen des neuartigen Coronavirus aufgehoben.



Die russische Botschaft in Nordkorea schrieb am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite, das nordkoreanische Außenministerium habe mitgeteilt, dass seit dem Ende der Quarantäne am 2. März ein Laden für Ausländer im Diplomatenviertel in Pjöngjang, ein Klub für Diplomaten sowie Kaufhäuser geöffnet sein würden.



Alle Mitarbeiter der russischen Botschaft und ihre Familien, die die Botschaft und das Diplomatenviertel einen Monat lang nicht hätten verlassen können, seien am Dienstag in einem Krankenhaus untersucht worden. Sie hätten Bescheinigungen ausgehändigt bekommen, mit denen sie die Stadt betreten dürften, hieß es.



Die Botschaft fügte hinzu, dass sie mit Mitarbeitern des nordkoreanischen Außenministeriums zusammenarbeite, um die Anzahl der Einrichtungen in der Innenstadt zu erhöhen, die russische Diplomaten besuchen könnten.



Um eine Einschleppung des Coronavirus zu verhindern, hatte Nordkorea seit Anfang Februar den Flug- und Bahnverkehr mit China und Russland komplett eingestellt und die Ein- und Ausreise von Ausländern verboten. Das Land hatte am 1. Februar ausländische Diplomaten unter Quarantäne gestellt, sie durften daraufhin ihre Botschaften und das Diplomatenviertel nicht mehr verlassen.