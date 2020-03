Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat mit ihrem neuesten Album auch die japanischen Oricon Charts erobert.Laut ihrer Agentur führte „Map of the Soul: 7“ die Oricon Album-Wochencharts (Zeitraum vom 24. Februar bis 1. März) an. Es wurden 376.879 Exemplare verkauft.Damit rangieren BTS mit ihrem neuen Album in den fünf größten Musikmärkten der Welt an der Spitze der Charts, und zwar USA, Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich.