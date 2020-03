US-Truppen in Korea melden zwei weitere Corona-Infektionen

Photo : YONHAP News

In den Reihen der US-Truppen in Südkorea (USFK) sind zwei weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Das US-Kommando teilte am Donnerstag mit, dass zwei Angehörige von Mitgliedern des USFK in Daegu positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Es sind die nachgewiesenen Infektionsfälle Nummer fünf und sechs in den Reihen der US-Streitkräfte in Korea.Beim fünften Infektionsfall handele es sich um ein Familienmitglied eines US-Soldaten, das sich seit 26. Februar in häuslicher Quarantäne befinde. Beim sechsten Fall handele es sich um ein Familienmitglied eines Mitarbeiters des US-Verteidigungsministeriums, das seit 28. Februar unter häuslicher Quarantäne stehe, hieß es.Angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Infizierten in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang hatten die US-Truppen die Gefahrenstufe am 19. Februar von „niedrig“ auf „mäßig“ angehoben. Am 25. Februar wurde die Gefahrenstufe für die gesamte koreanische Halbinsel auf „hoch“ erhöht.