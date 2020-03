Internationales Laut US-Regierung nicht die richtige Zeit für Lockerung von Nordkorea-Sanktionen

Nach Einschätzung des US-Außenministeriums ist die richtige Zeit für eine Lockerung der Nordkorea-Sanktionen noch nicht gekommen.



Eine vorschnelle Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt wäre das falsche Signal an Nordkorea, verlautete am Mittwoch (Ortszeit) aus dem Sprecherbüro des Ministeriums gegenüber dem US-Auslandssender Voice of America. Insbesondere gelte dies, weil Nordkorea seine verbotenen Massenvernichtungswaffen- und Raketenprogramme weiterhin aufrechterhalte und weiterentwickele.



Der Sender hatte nach der Position zur jüngsten Forderung des chinesischen UN-Botschafters Zhang Jun gefragt, der eine Lockerung der Nordkorea-Sanktionen gefordert hatte.



Präsident Donald Trump sei weiterhin bestrebt, Fortschritte in Bezug auf die Zusagen beim US-Nordkorea-Gipfel in Singapur zu erzielen. Dies seien die Veränderung der Beziehungen, die Schaffung dauerhaften Friedens, die Heilung von Kriegswunden und Nordkoreas vollständige Denuklearisierung, hieß es weiter.



Der chinesische Botschafter hatte am Montag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz am UN-Hauptsitz auf einen Resolutionsentwurf für eine Sanktionslockerung aufmerksam gemacht, den China und Russland im letzten Dezember eingereicht hatten. Zhang sagte, dass Covid-19 negativen Einfluss auf Nordkorea habe und die Strafmaßnahmen gelockert werden müssten.