Covid-19 fordert in Südkorea 35. Todesopfer

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Todesopfer in Südkorea im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 ist auf 35 gestiegen.Die Stadtregierung von Daegu teilte am Mittwochnachmittag mit, dass ein 72-Jähriger im Medizinischen Zentrum Dongsan der Keimyung-Universität verstorben sei. Der Mann war am 24. Februar positiv auf den Covid-19-Erreger getestet und anschließend in dem Krankenhaus behandelt worden. Nachdem Lungenprobleme aufgetreten waren, sei er in einem Unterdruckzimmer behandelt worden. Er habe chronische Vorerkrankungen gehabt, darunter Bluthochdruck und Diabetes.Damit starben am Mittwoch in Daegu drei Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Eine 67-Jährige erlag dort einer Lungenentzündung, die direkt auf den Covid-19-Erreger zurückgeführt werde. Vorerkrankungen habe sie nicht gehabt.