Koreanische Radsportlerin Lee Hye-jin wird Weltranglistenerste

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Bahnradsportlerin Lee Hye-jin ist auf Platz eins in der Weltrangliste der Damen im Keirin vorgerückt.Die südkoreanische Nationalsportlerin erreichte in der vom Internationalen Radsport-Verband UCI am Donnerstag veröffentlichten Weltrangliste mit 3.245 Punkten die Spitzenposition.Lee hatte seit dem 3. Dezember letzten Jahres auf Platz zwei gelegen und führt nun erstmals die Weltrangliste an.Lee gewann bei den am Sonntag (Ortszeit) zu Ende gegangenen UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in Berlin die Silbermedaille im Keirin. Das ist das bisher beste Ergebnis für südkoreanische Radsportler.