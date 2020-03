Nordkorea hebt Corona-Quarantäne für Rotkreuz-Mitarbeiter in Pjöngjang auf

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Quarantäne wegen des neuartigen Coronavirus für drei Mitarbeiter der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) in Pjöngjang aufgehoben.Alle drei ausländischen Mitarbeiter in Pjöngjang seien am Dienstag aus der Quarantäne entlassen worden, sagte Richard Blewit, ständiger Beobachter der IFRC bei den Vereinten Nationen, am Mittwoch (Ortszeit) dem US-Auslandssender Voice of America.Er äußerte diesbezüglich Erwartungen für einen Effekt der Nordkorea-Hilfe im Zusammenhang mit Covid-19. Zu den wichtigen Aufgaben der Mitarbeiter in Pjöngjang zähle die Überwachung der Verteilung und Lieferung von Hilfsgütern, hieß es.Die IFRC hatte am 24. Februar vom Komitee für Nordkorea-Sanktionen im UN-Sicherheitsrat eine Ausnahme von den Sanktionen bewilligt bekommen, um medizinische Geräte und Testkits für Covid-19 an Nordkorea liefern zu können. Dazu zählen neben Testgeräten für Infektionskrankheiten auch medizinische Handschuhe und Arbeitskleidung sowie Augen- und Gesichtsschutz.