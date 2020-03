Koreaner veröffentlicht englischsprachiges Video für Verbot umstrittener Flagge bei Olympia in Japan

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Experte hat ein englischsprachiges Video auf YouTube veröffentlicht, um die Nutzung der japanischen Flagge der aufgehenden Sonne bei den Olympischen Spielen in Tokio zu verbieten.Das teilte Professor Seo Kyoung-duk am Donnerstag mit.In dem dreiminütigen Video (https://youtu.be/4BkaBqhEYkQ) wird der geschichtliche Hintergrund der Nutzung der umstrittenen Flagge erläutert. Auch Beispiele des aktiven Vorgehens des Weltfußballverbandes (FIFA) und der Asiatischen Fußball-Konföderation (AFC) gegen die Nutzung der Flagge für die Anfeuerung werden vorgestellt. Es heißt auch, dass die Flagge der aufgehenden Sonne ein Symbol für Kriegsverbrechen ähnlich dem Hakenkreuz sei.Zugleich wird das Internationale Olympische Komitee (IOC) aufgefordert, die Nutzung der Flagge für die Anfeuerung bei den Olympischen Spielen in Tokio zu verbieten.Seo lud das Video auch auf Twitter-Konten von 20 US-amerikanischen Medien wie AP und „New York Times“ und von 20 britischen Medien wie BBC hoch. Er will das Video in weiteren Sprachen einschließlich Chinesisch, Japanisch und Spanisch, produzieren und veröffentlichen.