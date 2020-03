Gouverneur von New York will US-Studenten in Südkorea wegen Coronavirus zurückholen

Photo : YONHAP News

Der US-Bundesstaat New York will wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus rund 300 Studenten und Professoren aus Südkorea und vier weiteren hart betroffenen Ländern zurückholen.Den Plan teilte Gouverneur Andrew Cuomo laut APTN am Mittwoch (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit.Man wolle mit Chartermaschinen die derzeit wegen Auslandsstudium-Programmen in den fünf Ländern befindlichen Studenten der State University of New York und der City University of New York ausfliegen. Sie würden nach der Heimkehr unter eine zweiwöchige Quarantäne gestellt, hieß es.Genannt wurden Südkorea, China, Japan, Italien und Iran.Laut CNBC und Bloomberg wurden in New York vier weitere Infektionsfälle gemeldet. Damit stieg die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in dem Bundesstaat auf sechs.