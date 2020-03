36. Todesfall unter Corona-Infizierten in Südkorea gemeldet

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist ein weiterer Todesfall unter den Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Damit stieg die Gesamtzahl der Todesopfer wegen Covid-19 im Land auf 36.Ein 61-jähriger Mann aus Gyeongsan sei am Mittwochnachmittag im Krankenhaus der Soonchunhyang Universität in Gumi verstorben, teilte die Provinzverwaltung von Nord-Gyeongsang am Donnerstag mit.Er wurde am 1. März mit Anzeichen auf einen Hirninfarkt ins Krankenhaus gebracht. In einer Computertomografie zeigten sich Symptome einer Lungenentzündung, daraufhin wurde er auf das neuartige Coronavirus getestet. Die Infektion wurde am Dienstag bestätigt.Laut den Gesundheitsbehörden litt der Verstorbene unter chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und hohen Blutfettwerten. Es wird davon ausgegangen, dass er an den Folgen der Lungenentzündung starb.Mit dem Todesfall stieg die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 in der Provinz Nord-Gyeongsang auf zehn. Allein in Daegu wurden am Dienstag und Mittwoch sieben Todesfälle gemeldet.