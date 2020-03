Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 5.766 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist auf 5.766 gestiegen.Am Mittwoch seien 438 neue Infektionsfälle bestätigt worden, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag mit.407 von den 438 Neuinfektionen wurden in Daegu (320 Fälle) und der Provinz Nord-Gyeongsang (87 Fälle) gemeldet.Vier neue Fälle wurden in Seoul nachgewiesen, und je einer in Gwangju und Daejeon. Neun Neuinfektionen wurden in der Provinz Gyeonggi bestätigt, zwei in Gangwon, eine in Nord-Chungcheong und vier in Süd-Chuncheong. In Süd-Gyeongsang gibt es neun neue Fälle und einen in Jeju.In Busan wurde die Zahl der bestätigten Infektionsfälle dagegen aufgrund eines Berichtsfehlers um einen auf 92 nach unten korrigiert.Die Zahl der Todesfälle stieg um vier auf 36.Insgesamt 88 Patienten konnten bisher geheilt aus der Quarantäne entlassen werden, damit 47 mehr als am Vortag.