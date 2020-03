Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss verringerte sich im Januar

Photo : YONHAP News

Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss hat sich im Januar verringert.Der Grund seien die Feiertage zum Neujahr nach Mondkalender und andere Faktoren. Der Covid-19-Ausbruch habe sich auf die Zahlen im Januar aber nur geringfügig ausgewirkt, teilte die Koreanische Zentralbank heute mit.Der Überschuss im Auftaktmonat habe 1,01 Milliarden Dollar betragen, nach 3,3 Milliarden Dollar im selben Vorjahresmonat.Auch war es der geringste Überschuss seit das Land im April letzten Jahres ein Defizit verbucht hatte.Zwar habe es in der Dienstleistungsbilanz Verbesserungen gegeben, der Überschuss in der Warenbilanz sei jedoch drastisch gesunken. Dies sei zum Teil auf die geringere Anzahl an Arbeitstagen wegen der langen Feiertage zum Mondneujahr zurückzuführen.Die Ausfuhren gingen um 12,3 Prozent zurück. Grund hierfür seien ebenfalls die Feiertage sowie sinkende Preise für Exportschlager wie Halbleiter, Stahl und Chemieprodukte. Die Einfuhren seien um 5,2 Prozent im Jahresvergleich auf 41,52 Milliarden Dollar geschrumpft.