Südkorea schickt Delegation zur Unterstützung von Quarantäne-Insassen nach Vietnam

Photo : YONHAP News

Südkorea schickt heute eine Delegation zur Unterstützung von Quarantäne-Insassen nach Vietnam.276 Südkoreaner wurden dort wegen des grassierenden Coronavirus vorsorglich in Quarantäne genommen.Die Beamten sagten vor ihrer Abreise, dass sie sich mit diplomatischen Vertretungen in Vietnam abstimmen, um sicherzustellen, dass die Touristen bald nach Hause zurückkehren können.Auch sollen die Quarantäne-Insassen mit lebensnotwendigen Gütern versorgt werden.Die Südkoreaner sind zurzeit in Kasernen, öffentlichen Kliniken und Hotels in Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt und Da Nang isoliert.Unterdessen stieg die Zahl der Länder und Regionen, die die Einreise von Südkoreanern einschränken bzw. streng kontrollieren, weltweit auf 111. 40 Länder und Regionen, darunter Singapur, verbieten ihnen die Einreise. In den übrigen 38 Gebieten werden die aus Südkorea Einreisenden isoliert. In 33 wurden die Quarantänevorschriften verschärft.