Nationales Anteil der Ein-Personen-Haushalte erreicht 2019 fast 30 Prozent

Der Anteil der Ein-Personen-Haushalte an allen Haushalten in Südkorea hat letztes Jahr fast 30 Prozent erreicht.



Das ging aus Statistiken zur sozialen Sicherheit 2019 hervor, die das Ministerium für Gesundheit und Soziales am Mittwoch veröffentlichte.



Demnach gab es im vergangenen Jahr 5,99 Millionen Ein-Personen-Haushalte. Mit 29,8 Prozent machten sie den größten Anteil an allen Haushalten aus.



Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren legte letztes Jahr auf 43,5 Prozent zu. Die Quote war von 40,4 Prozent im Jahr 2010 auf 39,5 Prozent 2013 geschrumpft, seit 2014 ging es weiter aufwärts.



Die Beschäftigungsquote bei den Menschen ab 15 Jahren wuchs 2019 leicht auf 60,9 Prozent nach 60,7 Prozent im Vorjahr. Die Quote erreichte bei den Männern 71,2 Prozent und bei den Frauen 51,6 Prozent. Beide Werte liegen unter dem Durchschnitt der Mitgliedsländer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).