Regierung verlängert vorläufige Schließung von Kitas und sozialen Einrichtungen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die vorläufige Schließung der Kindertagesstätten im Land um zwei Wochen verlängert.Angesichts der starken Verbreitung des neuartigen Coronavirus werden die Kitas bis 22. März geschlossen sein. Die am 27. Februar eingeführte Maßnahme sollte ursprünglich bis 8. März gelten.Die neue Entscheidung teilte Vizegesundheitsminister Kim Kang-lip am Donnerstag vor der Presse mit.Für Doppelverdienerpaare wird in jeder Kita eine Erzieherin im Dienst sein, um im Notfall weiterhin Kinder betreuen zu können. Die Kitas sind zudem zu Maßnahmen zur Verhinderung einer Infektion verpflichtet, darunter eine Zugangsbeschränkung für Fremde und die tägliche Desinfektion. Bei einem Verstoß drohen Strafmaßnahmen.Die Regierung riet zudem sozialen Einrichtungen dazu, die bis 8. März geplante Schließung bis 22. März zu verlängern. Die Empfehlung gilt für 15 Arten sozialer Einrichtungen, darunter regionale Kinderzentren, Wohlfahrtszentren für Senioren und solche für Menschen mit Behinderungen.Auch während der Schließung werden die Mitarbeiter im Dienst bleiben, damit die Anlagen bei Bedarf dennoch genutzt werden können. Gleichzeitig sollen Schutzmaßnahmen wie eine Desinfektion und Fieberkontrolle getroffen werden.