Kim Jong-un sendet persönliches Schreiben zur Unterstützung bei Bekämpfung von Covid-19 in Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Staatsführer Kim Jong-un hat ein persönliches Schreiben an Südkoreas Staatspräsident Moon Jae-in zur Unterstützung bei der Bekämpfung von Covid-19 in Südkorea geschickt.Der Sprecher des Präsidialamtes in Seoul Yoon Do-han gab bekannt, Kim habe am gestrigen Mittwoch in seinem Schreiben dem südkoreanischen Volk, das gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus kämpfe, Trost gespendet. Kim sei davon überzeugt, dass Südkorea auf alle Fälle die Krise überwinden werde und hoffe, dass die Südkoreaner ihre Gesundheit schützen würden.Zudem habe Kim in seinem Schreiben angesichts der politischen Lage im Umfeld der koreanischen Halbinsel seine Position aufrichtig geäußert, hieß es.Staatspräsident Moon sendete ebenfalls ein persönliches Schreiben an Kim, in dem er seine Dankbarkeit zum Ausdruck brachte, so der Sprecher des Blauen Hauses weiter.