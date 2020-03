Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea steigt auf 6.088

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist auf 6.088 gestiegen.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten mit, nach dem Stand von 16 Uhr seien am heutigen Donnerstag 332 weitere Infektionsfälle gemeldet worden. Etwa 49 Patienten befänden sich in einem ernsten Zustand. Die Zahl der Infizierten, die vollständig geheilt und aus der Quarantäne entlassen worden seien, sei auf 88 gestiegen, während allein am gestrigen Mittwoch 44 Patienten als geheilt galten.Angaben der zuständigen Behörde zufolge haben 69,4 Prozent der gesamten Infizierten einen Zusammenhang mit Masseninfektionen. 69 Prozent von rund 4.000 Infizierten in Daegu stünden im Zusammenhang mit der Shincheonji-Kirche Jesu. 36 neue Fälle in der Provinz Nord-Gyeongsang wurden im Pureun Seniorenheim in Bonghwa gemeldet. Bei den sechs neuen bestätigten Fällen handle es sich um Personen, die das Dongjeon Karaoke mit Gesangskabinen in Changnyeong in der Provinz Süd-Gyeongsang besuchten, hieß es weiter.