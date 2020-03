Börse in Seoul kann zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Donnerstag zulegen können.Der Leitindex Kospi beendete den Handel 1,26 Prozent höher bei einem Stand von 2.085,26 Zählern. Es war bereits der vierte Handelstag in Folge mit einem Plus.Der Index habe aufgrund der Gewinne an der Wall Street in der Nacht fester geschlossen, sagte Noh Dong-kil von NH Investment & Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.In den USA hatte am Mittwoch der Dow Jones um 4,53 Prozent zugelegt, der Technologieindex Nasdaq kletterte um 3,85 Prozent.