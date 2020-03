Internationales Europäische Mitglieder des UN-Sicherheitsrats verurteilen Nordkoreas jüngsten Waffentest

Die fünf europäischen Mitglieder des Weltsicherheitsrats haben Nordkoreas jüngsten Start von Flugkörpern verurteilt.



Der Start der Projektile sei provokativ und diene den Verhandlungen über die Denuklearisierung des Regimes nicht, hieß es in einer Erklärung Belgiens, Großbritanniens, Estlands, Frankreichs und Deutschlands.



Nordkorea hatte diese Woche wieder Flugkörper abgefeuert, bei denen es sich nach Einschätzung der südkoreanischen Streitkräfte um ballistische Kurzstreckenraketen gehandelt habe.



Nordkoreas Staatsmedien berichteten von einer Langstrecken-Artillerie-Übung, die Machthaber Kim Jong-un beaufsichtigt habe.



Die fünf europäischen Staaten äußerten sich "tief besorgt über den Test ballistischer Raketen durch Nordkorea", sagte der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen gegenüber Reportern am UN-Hauptsitz in New York, flankiert von den Amtskollegen der vier weiteren Staaten.



Solche provokativen Handlungen würden verurteilt. Sie würden Sicherheit und Stabilität in der Region sowie den Frieden und Sicherheit weltweit untergraben. Auch seien die Starts klare Verstöße gegen einstimmig verabschiedete Sicherheitsratsresolutionen, hieß es weiter.



Nordkoreas dieswöchiger Waffentest war der erste seiner Art seit drei Monaten. Die Verhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang über die nukleare Abrüstung stocken bereits seit geraumer Zeit.