Internationales Japan rät Landsleuten von unnötigen Reisen nach Südkorea ab

Das japanische Außenministerium hat die Bürger aufgefordert, auf unnötige Reisen in die meisten Landesteile Südkoreas zu verzichten.



Das Ministerium hob am Donnerstag seine Warnung wegen Infektionskrankheiten für alle Teile des Nachbarlandes mit Ausnahme von Daegu und acht weiteren Orten auf Stufe 2, die zweitniedrigste Stufe, an.



Im Internetauftritt des Ministeriums hieß es, dass in Südkorea mit Stand von Donnerstag 5.766 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden seien. Die Zahl der Neuinfektionen steige weiter.



Für die neun Orte, darunter Daegu, Cheongdo und Gyeongsan, gelte weiter Stufe 3, hieß es. Gemäß der zweithöchsten Stufe auf der vierstufigen Warnskala wird stark empfohlen, auf Reisen in die betroffenen Regionen zu verzichten.