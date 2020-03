Japan verschärft Einreisebestimmungen für Südkorea

Photo : YONHAP News

Japan hat die Einreisebestimmungen für aus Südkorea und China kommende Personen verschärft.Vom 9. März bis Ende des Monats werden in Japan strengere Quarantänevorschriften gelten. Demnach wird die visafreie Einreise aus den beiden Ländern ausgesetzt. Wer mit gültigem Visum einreist, soll sich freiwillig zwei Wochen lang isolieren.Ministerpräsident Shinzo Abe leitete am Donnerstag die Sitzung einer Arbeitsgruppe zu Covid-19. Dabei forderte er, dass aus Südkorea und China eingereiste Personen zwei Wochen lang an bestimmten Orten bleiben und keine öffentlichen Transportmittel benutzen sollen.Die südkoreanische Botschaft in Tokio berichtete unter Berufung auf einen japanischen Diplomaten, dass es sich bei diesen Orten um Hotels, Krankenhäuser, Wohnungen oder andere Einrichtungen handeln könne. Es handele sich um eine Bitte, wer dieser nicht nachkomme, könne nicht bestraft werden, hieß es weiter. Die Maßnahme gelte auch für Japaner, die aus Südkorea zurückkehren.Vom 9. März bis Ende des Monats ist außerdem die visafreie Einreise aus Südkorea nicht mehr möglich. Südkoreaner, die als Touristen nach Japan kommen, können sich dort gewöhnlich ohne Visum bis zu 90 Tage lang aufhalten.