Internationales 118 Länder und Gebiete beschränken Einreise aus Südkorea

Insgesamt 118 Länder und Gebiete beschränken mittlerweile angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Einreise von aus Südkorea kommenden Personen.



Laut dem südkoreanischen Außenministerium verhängten 43 Länder und Gebiete mit Stand von 10 Uhr am Freitag ein Einreiseverbot für Reisende aus Südkorea.



37 Staaten, darunter Australien, Türkei und Singapur, verbieten die Einreise aus allen Teilen Südkoreas. Sechs Länder einschließlich Japans und Indonesiens, untersagen Besuchern aus einigen Landesteilen wie Daegu und Provinz Nord-Gyeongsang die Einreise.



31 Länder und Regionen isolieren Besucher aus Südkorea. In China wird in 17 Regionen einschließlich der Hauptstadt Peking zu einer solchen Maßnahme gegriffen.



In 44 Ländern und Gebieten wurden die Quarantänevorschriften verschärft.