Südkorea verschärft Fieberkontrollen von Ausreisenden an Incheon-Flughafen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat angesichts der Einreisebeschränkungen für Südkoreaner in vielen Ländern die Kontrollen von Ausreisenden zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus am Flughafen Incheon ebenfalls verschärft.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie der Flughafenbetreiber führten am Donnerstag probeweise ein dreistufiges Kontrollnetz ein.Demnach werden Passagiere am Terminaleingang mittels einer Wärmebildkamera überprüft. Bei einer Körpertemperatur ab 37,5 Grad wird man im Quarantänebüro einer epidemiologischen Untersuchung unterzogen.In zweiter Stufe wird vor dem Eintritt in die Abflughalle erneut die Körpertemperatur gemessen. Wer Fieber hat, dem kann zum Verzicht auf den Flug geraten werden, sollte am Zielort die Einreise von Reisenden aus Südkorea eingeschränkt werden. In diesem Fall wird das Geld für das Flugticket vollständig zurückerstattet.Bei Flügen mit Zielorten wie USA, China und Vereinigte Arabische Emirate wird auf Wunsch dieser Länder eine erneute Fieberkontrolle vorgenommen.Die verschärften Fieberkontrollen werden ab kommender Woche in vollem Umfang durchgeführt.