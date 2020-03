Zahl der öffentlich verteilten Masken pro Person wird limitiert

Photo : YONHAP News

Seit heute dürfen in Südkorea pro Person wöchentlich nur noch zwei der von der Regierung bereitgestellten Mundschutzmasken gekauft werden.Die Entscheidung traf die Regierung, weil infolge der starken Ausbreitung des neuartigen Coronavirus trotz Produktionssteigerung die Nachfrage nicht gedeckt werden konnte.Beim Kauf der preiswerten Schutzmasken müsse ein Ausweisdokument vorgezeigt werden. Die Schutzmasken müssen außerdem persönlich gekauft werden, ein Kauf für andere Personen, beispielsweise Familienmitglieder, ist nicht möglich.Der Kauf wird im System des Dienstes für Leistungskontrolle der Krankenversicherung (HIRA) registriert, um doppelte Käufe zu verhindern.Um lange Warteschlangen zu vermeiden, können die Schutzmasken ab der kommenden Woche abhängig vom Geburtsjahr nur an bestimmten Wochentagen gekauft werden. Wenn die letzte Ziffer des Geburtsjahrs beispielsweise die 1 oder 6 ist, ist der Kauf montags zulässig. An den Wochenenden sollen diejenigen Schutzmasken kaufen können, die an den Werktagen nicht kommen konnten.Die offiziell bereitgestellten Masken kosten 1.500 Won oder 1,30 Dollar. Sie sind in Apotheken, in Postfilialen und den Hanaro-Märkten, die vom Nationalen Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften betrieben werden, erhältlich.