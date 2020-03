Alibaba-Gründer will Südkorea eine Million Mundschutzmasken spenden

Photo : YONHAP News

Jack Ma, chinesischer Milliardär und Gründer der Alibaba Group, will Südkorea eine Million Mundschutzmasken spenden.Die Jack Ma Foundation teilte am Donnerstag im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo mit, dass möglichst bald eine Million Schutzmasken nach Südkorea geschickt würden. Gemeinsam mit der Bekanntgabe wurde ein Foto von Kartons mit Mundschutzmasken in einem Lager veröffentlicht.Die von Südkorea gelieferten Güter hätten bei der Überwindung extremer Schwierigkeiten geholfen, als China eine sehr schwierige Zeit durchgemacht habe. Man hoffe daher, ebenfalls Unterstützung anbieten zu können.Als Nachbarn solle man gemeinsam Wind und Regen standhalten. Man hoffe, dass sich die Lage in Südkorea bald verbessere, hieß es.Die Stiftung spendete jüngst auch Japan eine Million Masken.