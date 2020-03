FIFA verschiebt wegen Covid-19 WM-Qualifikation in Asien

Photo : YONHAP News

Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus werden die Spiele der asiatischen Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2020 in Katar verschoben.Die Entscheidung teilten der Weltfußballverband (FIFA) und die Asiatische Fußball-Konföderation (AFC) nach einer Sitzung am Donnerstag in Zürich mit.Für die FIFA und die AFC stehe die Gesundheit aller Beteiligten an oberster Stelle, hieß es in einer Mitteilung der FIFA. Demnach hätten sie beschlossen, asiatische WM-Qualifikationsspiele und auch Qualifikationsspiele für die Asienmeisterschaft 2023 zu vertagen.Für Südkorea war ein Heimspiel gegen Turkmenistan am 26. März und ein Auswärtsspiel gegen Sri Lanka am 31. März angesetzt.