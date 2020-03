Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea steigt um 518 auf 6.284

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Donnerstag 518 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden.Damit sei die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infizierten im Land auf 6.284 gestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag mit.Die Zahl der offiziell bestätigten Todesfälle nahm um sieben auf 42 mit Stand von heute 0 Uhr zu. Wie verlautete, sei heute Morgen der 43. Todesfall, ein Infizierter in seinen Achtzigern in Daegu, gemeldet worden.Am Donnerstag wurden 20 Infizierte geheilt aus der Quarantäne entlassen, die Gesamtzahl der Geheilten stieg auf 108.4.693 Infektionsfälle wurden in Daegu gemeldet, 984 in der Provinz Nord-Gyeongsang. Auf beide Regionen entfallen 90 Prozent aller Ansteckungsfälle im Land.In der Provinz Gyeonggi wurden bisher 120 Infektionen bestätigt, 105 in Seoul und 95 in Busan. Die Provinz Süd-Chungcheong meldete 90 Fälle, Süd-Gyeongsang 77, Gangwon 25 und Ulsan 23. In Daejeon gibt es 18 Fälle, 15 in Nord-Chungcheong, 13 in Gwangju und neun in Incheon. Nord-Jeolla meldete sieben Fälle, Süd-Jeolla fünf, Jeju vier und Sejong jeweils einen Fall.Der Anteil der Frauen an sämtlichen Infizierten beträgt 62,7 Prozent, der der Männer 37,3 Prozent. Unter den Altersgruppen machen die Menschen in ihren Zwanzigern mit 29,9 Prozent den größten Anteil aus. Dahinter folgen die Fünfziger mit 19,4 Prozent, die Vierziger mit 14,1 Prozent und die Sechziger mit 12,1 Prozent.Die Sterblichkeit liegt bei 0,7 Prozent.Neben den Infizierten wurden 158.456 Personen auf den Covid-19-Erreger getestet. Das Ergebnis war bei 136.624 Personen negativ, die anderen warten noch auf das Testergebnis.