Präsident Moon berät mit Kronprinz der VAE und Ägyptens Präsident über Kooperation wegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat mit dem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, und Ägyptens Präsident Abd al-Fattah as-Sisi über die internationale Kooperation im Kampf gegen Covid-19 beraten.Der Präsident habe am Donnerstag Telefongespräche mit beiden Spitzenpolitikern geführt, teilte der Sprecher des Präsidialamtes Kang Min-seok mit.Moon bat seine Gegenüber um Verständnis dafür, für den Einsatz für die Bekämpfung von Covid-19 die Mitte März geplanten Besuche in beiden Ländern abgesagt zu haben.Er sagte, dass Südkorea die Situation unter Kontrolle habe, indem es die Entwicklungen ausreichend vorhersage. Das Land führe schneller und mehr Tests als andere Länder durch, erstelle jeden Tag genaue Statistiken und mache den aktuellen Stand transparent. Auf diese Weise kooperierten alle Bürger geschlossen für die Bewältigung der Krise.Der Kronprinz der VAE äußerte großes Vertrauen in Südkoreas aktive Schutzmaßnahmen von hohem Niveau und versprach, im Kampf gegen Covid-19 mit dem Land zu kooperieren.