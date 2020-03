Internationales Zeitung: Südkoreas aggressive Tests geben Hinweise auf tatsächliche Todesrate bei Covid-19

Südkoreas vorbildliche aggressive Tests auf Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus geben laut einem Zeitungsbericht Hinweise auf die tatsächliche Sterblichkeitsrate wegen Covid-19.



Das schrieb die in Hongkong erscheinende Zeitung „South China Morning Post“ am Freitag.



In China, wo die meisten Infektionsfälle gemeldet wurden, beträgt die Sterblichkeitsrate 3,6 Prozent. Im Iran erreichte die Quote vorübergehend sogar zehn Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von 3,4 Prozent. Demgegenüber liegt die Todesrate in Südkorea mit Stand vom Donnerstag bei 0,69 Prozent, das ist der niedrigste Stand unter den schwer betroffenen Ländern.



Experten machen auf Südkoreas Covid-19-Tests aufmerksam, die von der internationalen Gemeinschaft gelobt werden. Die Sterblichkeitsrate in Südkorea könne am genausten sein, meinen sie.



Südkorea habe sich zu einem wunderbaren Laboratorium für die Untersuchung des Coronavirus entwickelt, sagte William Schaffner, Professor an der medizinischen Fakultät der Vanderbilt Universität in den USA. Je mehr man teste, desto wahrscheinlicher sei es, das Bild der gesamten Pyramide zu vervollständigen.



In Südkorea wurden seit Ende Februar jeden Tag etwa 10.000 Personen auf Covid-19 getestet, die Zahl der bisher Getesteten übertrifft 140.000. Dagegen testete Japan weniger als 2.000 Personen am Tag. In den USA wurden weniger als 500 Tests vorgenommen, bevor die Zahl der Corona-Infizierten 100 übertraf.