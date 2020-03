Zahl der Infektionen mit neuartigem Coronavirus in Südkorea steigt auf 6.593

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist auf 6.593 gestiegen.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten mit, nach dem Stand von 16 Uhr sei die Zahl der bestätigten Infizierten um 309 gegenüber dem Vortag gestiegen.Die Zahl der Todesopfer betrage offiziell 42. Der Mann in seinen Achtzigern, der am frühen Freitagmorgen in der Stadt Daegu gestorben sei und als ein weiteres Todesopfer wegen des Coronavirus gelte, sei noch nicht in den offiziellen Statistiken berücksichtigt worden, hieß es.Die Zahl der Patienten, deren Zustand als kritisch gilt, liege bei 57. Insgesamt seien 108 Patienten vollständig genesen und aus der Quarantäne entlassen worden, hieß es weiter.