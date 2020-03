Börse in Seoul schließt wegen Corona-Angst im Minus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Freitag aus Sorge vor einer Ausbreitung des neuen Coronavirus im Minus geschlossen.Der Hauptindex Kospi rutschte um 2,16 Prozent auf 2.040,22 Zähler ab. Zuvor hatte die Börse vier Handelstage in Folge zulegen können.Koreanische und ausländische Anleger hätten Aktien verkauft, da die Wall Street am Donnerstag Verluste verbucht habe, sagte Huh Jae-hwan von Eugene Investment Co. der Nachrichtenagentur Yonhap. Grund sei die zunehmende Furcht, dass sich das Virus in den USA ausbreiten könnte, hieß es.Dort wurden mittlerweile 12 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, die Zahl der bestätigten Infektionen lag am Donnerstag bei rund 100.