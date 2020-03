Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte nicht identifizierte Flugkörper ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montagmorgen drei nicht identifizierte Flugkörper in Richtung Ostmeer abgefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) in Südkorea mit. Die Projektile seien aus Gebieten nahe der östlich gelegenen Stadt Sondok in der Süd-Hamgyeong-Provinz abgefeuert worden.Die Streitkräfte würden die Situation hinsichtlich weiteren Starts beobachten und gleichzeitig die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten. Gemeinsam mit den US-Streitkräften würden außerdem Details zu den Abschüssen untersucht.Erst vor einer Woche hatte Nordkorea zwei Kurzstreckengeschosse abgefeuert. Nach dreimonatiger Testpause hatte das kommunistische Land einen "supergroßen" Mehrfachraketenwerfer getestet. Nordkoreas staatliche Medien berichteten tags darauf, es habe sich um eine "Langstrecken-Artillerie"-Übung gehandelt.