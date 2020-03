WHO-Chef: Südkorea macht Fortschritte im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation macht Südkorea im Kampf gegen Covid-19 Fortschritte.Das schrieb WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter. Die WHO schätze Seouls Eingreifen für die Eindämmung des Coronavirus und die Rettung von Menschenleben.Er habe ein sehr ergiebiges Telefongespräch mit der südkoreanischen Außenministerin Kang Kyung-wha geführt. Er habe sich für ihre Zusicherung bedankt, drei Millionen US-Dollar für die internationale Reaktion auf den Virusausbruch zur Verfügung zu stellen.In einem weiteren Eintrag schrieb der WHO-Chef, die Menschen in Italien würden mutige Maßnahmen ergreifen, mit denen die Ausbreitung verlangsamt werden solle. Er bezog sich auf die beispiellose Abriegelung der Lombardei und von 14 benachbarten Provinzen.