Südkorea verhängt seinerseits Einreisebeschränkungen gegen Japan

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seinerseits Einreisebeschränkungen gegen Japan verhängt.Mit Wirkung ab heute wurden die visafreie Einreise für einen Aufenthalt von bis 90 Tagen ausgesetzt und vorhandene Visa für ungültig erklärt.Demnach darf kein Japaner ohne Visum Südkorea besuchen. Die bereits ausgestellten Visa sind vorläufig ungültig.Für alle Einreisenden aus Japan gilt ein spezielles Einreiseverfahren.Die Maßnahmen kündigte Südkorea am Freitag als Reaktion auf Tokios Entscheidung an, angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gegen Besucher aus Südkorea Einreisebeschränkungen zu verhängen. Japan beschloss neben der Einstellung der visafreien Einreise auch, dass Einreisende aus Südkorea zwei Wochen lang an bestimmten Orten bleiben und keine öffentlichen Transportmittel benutzen sollen.Die Regierung und das Präsidialamt in Seoul betonten, sie hätten der Gesundheit und Sicherheit der Bürger oberste Priorität eingeräumt. Das Präsidialamt erklärte, Japan habe plötzlich Einreisebeschränkungen eingeführt, obwohl sich auch dort das Coronavirus ausbreite. Zudem fehle es an Vertrauen in seine Fähigkeiten zur Prävention.Die Regierung beschränkte jedoch nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit die Reaktion auf Visaangelegenheiten. Sie geht davon aus, dass die Abe-Regierung unerwartet Einreisebeschränkungen beschlossen habe, um die wegen eines mangelhaften Vorgehens gegen Covid-19 verlorene Zustimmung zurückzugewinnen.