United States Army reagiert auf Coronavirus in Südkorea und Italien

Photo : YONHAP News

Die Unites States Army hat auf das Coronavirus in Südkorea und Italien reagiert.Soldaten und deren Familien in diesen Ländern sollen zunächst nicht ausreisen, auch sollen keine Soldaten in diese beiden Länder geschickt werden.Die US-Streitkräfte in Korea (USFK) teilten am Sonntag auf Twitter mit, man habe Kenntnis von der Anordnung des Heeresamtes, dass alle Soldaten und Angehörige, die nach Südkorea ziehen oder von dort kommen, oder Soldaten, die für eine Aus- oder Fortbildung die USA besuchen wollten, sich nicht bewegen sollen.Davon betroffen sind Soldaten der 8. US-Armee, die an einen anderen Einsatzort geschickt werden oder an einer Ausbildung teilnehmen sollen. Die Maßnahme gilt ab sofort bis 6. Mai.Laut dem Magazin „Stars and Stripes“ gilt auch für US-Soldaten in Italien ein zweimonatiger Bewegungsstopp.Es wird erwartet, dass die Truppenrotation der USA von Entscheidung beeinflusst wird.