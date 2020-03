Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf über 7.300 gestiegen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Sonntag bis 16 Uhr 179 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Damit stieg die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionsfälle im Land auf 7.313.Mit Stand von 0 Uhr am Sonntag entfallen über 90 Prozent aller Ansteckungsfälle im Land auf Daegu und die Provinz Nord-Gyeongsang. Dort wurden 6.459 Infektionen erfasst.Die Zahl der bestätigten Todesfälle beträgt 50. Bisher konnten 130 Infizierte geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.Die Regierung teilte mit, dass die Ausbreitung des Coronavirus erheblich verlangsamt werden konnte. In Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang würden erste Anzeichen für eine Stabilisierung der Lage beobachtet.