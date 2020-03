Wirtschaft KDI: Ausbreitung von Covid-19 lässt Wirtschaft schrumpfen

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat nach Einschätzung einer staatlichen Denkfabrik zu einer schnellen Schrumpfung der südkoreanischen Wirtschaft geführt.



Im Februar, als die ersten Auswirkungen von Covid-19 sichtbar geworden seien, seien die Exporte unter anderem nach China eingebrochen, schrieb das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) in seinem am Sonntag veröffentlichten monatlichen Konjunkturbericht.



Die Binnennachfrage schrumpfe als Folge der eingetrübten Stimmung in der Wirtschaft ebenfalls.



Die Ausfuhren wuchsen im Februar zwar als Folge der zugenommenen Arbeitstage um 4,5 Prozent. Das durchschnittliche Exportvolumen am Tag ging jedoch um 12,2 Prozent zurück nach einem Zuwachs von 5,9 Prozent im Vormonat.



Am Finanzmarkt nahm der Abwärtsdruck infolge der Coronavirus-Ausbreitung zu. Die Börse brach ein, die Landeswährung verlor an Wert, die Zinsen sanken ebenfalls. Zudem seien die Risikoindizes gestiegen, hieß es.