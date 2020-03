Wissenschaft Südkoreas geostationärer Umweltsatellit erreicht Zielorbit

Südkoreas erster geostationärer Satellit für die Umwelt-, Meeres- und Wetterbeobachtung hat seinen Zielorbit erreicht.



Das Wissenschaftsministerium und weitere zuständige Ministerien teilten am Sonntag mit, dass der Satellit Chollian-2B am Freitagabend erfolgreich seine Umlaufbahn in 35.786 Kilometern Höhe über dem Äquator bei 128,25 Längengrad Ost erreicht habe.



Der Satellit war am 19. Februar in Französisch-Guayana gestartet worden.



Der Satellit wird in den nächsten Monaten einem vollständigen Systemoptimierungsprozess unterzogen. Laut dem Plan wird er ab Oktober Daten über die Meeresumwelt senden und ab 2021 auch Informationen über die Luftumwelt wie Feinstaub.