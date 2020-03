Wirtschaft Unternehmen verlängern wegen Corona-Krise Regelungen für Heimarbeit

Angesichts der anhaltenden Krise wegen des neuartigen Coronavirus ordnen Großunternehmen in Südkorea Heimarbeit an oder lassen die Arbeitnehmer noch länger von Zuhause aus arbeiten.



Die Krise wird gleichzeitig zur Erprobung der „digitalen Transformation“ genutzt, ein Schlüsselthema der vierten industriellen Revolution.



Wie am Sonntag bekannt wurde, würden Großunternehmen der Reihe nach beschließen, weiter auf Heimarbeit zu setzen. Den Mitarbeitern war Ende Februar angeordnet worden, für die Eindämmung des Coronavirus möglichst von Zuhause aus zu arbeiten.



SK will bis Ende des Monats an Telearbeit festhalten. Der Konzern nutzte bereits ein System für Smart Working, hierzu zählt auch die Schaffung einer virtuellen Desktop-Umgebung. Die Arbeit laufe daher praktisch reibungslos weiter.



Auch Hanwha, Doosan, Hyosung und Kolon bitten die Mitarbeiter, bis 13. März ihre Tätigkeiten turnusmäßig oder auf Wunsch der Angestellten vollständig in Heimarbeit zu verrichten.