Seoul: Nordkoreas Flugkörper-Starts dienen Friedensbemühungen nicht

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat Nordkoreas erneute Starts von Kurzstrecken-Flugkörpern als nicht nützlich für die Friedensbemühungen auf der koreanischen Halbinsel bezeichnet.Laut dem südkoreanischen Vereinigten Generalstab feuerte Nordkorea am Montagmorgen drei nicht identifizierte Flugkörper in Richtung Ostmeer ab.Das Präsidialamt hielt daraufhin eine Dringlichkeitssitzung der zuständigen Minister unter Leitung des Nationalen Sicherheitsberaters Chung Eui-yong ab. An der Videokonferenz nahmen unter anderem Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und Geheimdienstchef Suh Hoon teil.Die Sitzungsteilnehmer hätten Nordkoreas Absicht analysiert und die Sicherheitslage im Umfeld der koreanischen Halbinsel überprüft, teilte das Präsidialamt mit. Sie hätten erneut gesagt, es nutze den Bemühungen um die Friedensverankerung auf der koreanischen Halbinsel nicht, dass Nordkorea nach dem 28. Februar und 2. März eine großangelegte Schießübung fortsetze.Nordkorea hatte am 2. März zwei Geschosse abgefeuert.