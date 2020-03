Zweite Statue zum Gedenken an Trostfrauen in Deutschland enthüllt

Photo : YONHAP News

In Deutschland ist eine zweite Statue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs aufgestellt worden.Die Koreanische Evangelische Kirchengemeinde Rhein-Main in Frankfurt enthüllte am Sonntag (Ortszeit) anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens die Statue für den Frieden.Die Statue wurde vom Künstlerpaar Kim Eun-sung und Kim Seo-kyung geschaffen.Zur Enthüllungsfeier kamen etwa 200 Personen. Gil Won-ok, ein koreanisches Opfer der Sexsklaverei, schickte eine Videobotschaft. Ihre Teilnahme an der Zeremonie hatte wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt werden müssen.In Deutschland war im März 2017 im Nepal-Himalaya-Pavillon in Wiesent erstmals in einem europäischen Land eine Friedensstatue zum Gedenken an die Trostfrauen errichtet worden.