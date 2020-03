Innerkoreanisches Gebeine von vier Kriegsgefallenen identifiziert

Südkorea hat die Identität der im letzten Jahr in der demilitarisierten Zone (DMZ) gefundenen sterblichen Überreste von vier südkoreanischen Kriegsgefallenen festgestellt.



Das teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Dem Ressort sei zum ersten Mal in diesem Jahr die Identifizierung gefundener Gebeine gelungen.



Es handelt sich um vier Unteroffiziere, die im vierten Gefecht nahe dem Hügel Hwasalmeori im Juli 1953 gefallen waren, nur zwei Wochen vor dem Abschluss des Waffenstillstands am 27. Juli. Dabei kämpfte die Zweite Infanteriedivision der südkoreanischen Armee gegen chinesische Truppen, um den Hügel zu verteidigen.



In dem Gefecht wurden 212 südkoreanische Soldaten getötet, 16 werden seitdem vermisst. Auf chinesischer Seite wurden 1.418 Soldaten getötet.