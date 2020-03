Zahl bestätigter Infektionen mit Coronavirus steigt auf 7.382 - langsamerer Anstieg

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist in Südkorea auf 7.382 gestiegen. Jedoch hat sich der Anstieg verlangsamt.Wie die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle -und vorbeugung (KCDC) heute mitteilten, seien am Sonntag 248 neue Fälle erfasst worden. Erstmals seit 12 Tagen seien weniger als 300 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden.In Daegu lag die Zahl der Neuinfektionen mit 190 unter der Marke von 200. In der benachbarten Provinz Nord-Gyeongsang wurden 26 neue Fälle registriert. In der Großstadt Daegu im Südosten waren seit dem 29. Februar täglich 300 bis 500 Infektionsfälle hinzugekommen.Die Gesamtzahl der Todesopfer in Verbindung mit dem Covid-19-Erreger liegt bei 51.Unterdessen konnten weitere 36 Personen aus der Quarantäne entlassen werden. Damit gelten bislang 166 Personen in Südkorea als von der Infektionskrankheit vollständig geheilt.